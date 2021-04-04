Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandıBursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 göçmeni gözaltına aldı.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 göçmeni gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehrin bir çok bölgesinde, uygulama noktaları oluşturdu. Bursa-İzmir karayolu Acemler mevkiinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 8 kişinin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.'den izin belgesi istedi fakat F.B., herhangi bir belge gösteremedi. Bunun üzerine kamyonetin kasasında bulunan 6 kişi ile sürücü ve yanındaki iki kişiyi incelemeye alan polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 8 kaçak göçmenin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği öğrenildi. Sürücü hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı
Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Demir Çelik Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:09:48. #1.14#
title