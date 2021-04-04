Son dakika haberleri! Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandıBursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 göçmeni gözaltına aldı.

Bursa'da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu bir kamyonetin kasasında, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 göçmeni gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehrin bir çok bölgesinde, uygulama noktaları oluşturdu. Bursa-İzmir karayolu Acemler mevkiinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 8 kişinin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.'den izin belgesi istedi fakat F.B., herhangi bir belge gösteremedi. Bunun üzerine kamyonetin kasasında bulunan 6 kişi ile sürücü ve yanındaki iki kişiyi incelemeye alan polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afgan vatandaşı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 8 kaçak göçmenin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği öğrenildi. Sürücü hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı