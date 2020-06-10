Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yenişehir Stadyumu önünde meydana geldi. 16 FDT 66 plakalı kamyonet ile 16 UJ 081 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Fattun Kaya (80), Y.U. (39), S.Y. (35), Y.A. (36), E.B. (58), S.A. (30) ve M.A. (33), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Fattun Kaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

- Yenişehir

Kaynak: DHA