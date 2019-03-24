Bursa'da kamyonet devrildi 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hakan Torun (46) idaresindeki 16 UH 762 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak taklalar atıp yan durdu. Kaza sonucunda yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücü ile araçta bulunan Metin Levent(45) ve Murat Öztürk(48) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekipleri ile birlikte acil servise gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi. Kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA