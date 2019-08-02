Bursa'da kamyonet bariyerlere çarptı 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpıp devrildikten sonra alev alan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Bursa'daki bir mobilya şirketinden yüklediği mobilyaları İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Zeynel Akyıldız (25) yönetimindeki 16 ADC 532 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşıp devrilen kamyonet, alev aldı. Zeynel Akyıldız, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından çıkarıldı. Akyıldız ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araçtaki yangın söndürüldü.

Kaynak: DHA