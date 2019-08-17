Bursa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Bursa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

17.08.2019 00:43
Bursa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
İbrahim Terlemez (35) idaresindeki 32 NC 333 plakalı patates yüklü kamyon, İznik-Yenişehir kara yolunun 7. kilometresindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kamyon sürücüsü Terlemez, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Terlemez'in araçta sıkışan cesedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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