Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Süleyman Kuş (47) idaresindeki 16 AES 228 plakalı otomobil, İskandar İskenderov yönetimindeki 16 KDN 62 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Cani adam, öldürüp cesedini yaktığı kameramanın ailesinden özür diledi

Cani adam, öldürüp cesedini yaktığı kameramanın ailesinden özür diledi

 Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

 Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title