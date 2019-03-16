Bursa'da "Kalın" Kuyruğu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kitap evinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben Öteki ve Ötesi" isimli kitabını imzaladı. Kitap imzalatıp Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın ile konuşabilmek için vatandaşlar metrelerce kuyruk oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Asımın Nesli Gençlik Buluşmasına katılmak için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ettikten sonra bir kitap evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kitap evini gezen Kalın son çıkan kitapları da inceledi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'a yoğun ilgi gösterdi. Ben Öteki ve Ötesi isimli kitabını imzalayan Kalın vatandaşlarla sohbet etti. Kitap imzalatabilmek için vatandaşlar kitap evinde metrelerce kuyruk oldu. 1 saat boyunca kitap imzalayan Kalın, yaklaşan programı nedeniyle kitap evinden ayrılıp Merinos Kongre Kültür Merkezi'ndeki gençlik buluşmasına geçti. - BURSA

Kaynak: İHA