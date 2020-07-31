Bursa'da kalabalığın tedbirsizliği, tedirgin etti BURSA'da bayram alışverişlerinde sosyal mesafenin umursanmadığı görüntüler tedirgin etti.

BURSA'da bayram alışverişlerinde sosyal mesafenin umursanmadığı görüntüler tedirgin etti.

Kentin en işlek meydanlarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bayram öncesi seyyar satıcılar tezgahlarını serdi, kalabalığın oluştuğu alanda sosyal mesafe ise hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların da maske kuralına uymadığı gözlendi. Vatandaşların yürümekte zorlandığı meydanın her bir noktasının seyyar satıcılarla çevrelenmiş olması dikkat çekti.

Kaynak: DHA