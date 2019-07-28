BURSA'DA KAFE VE BARLARA DENETİM: 8 GÖZALTI

BURSA Emniyet Müdürlüğü'nden kafe ve barlara 300 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen denetimde 892 kişi sorgulanırken 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 300 polisten oluşan 75 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen denetimde 8 kişi gözaltına alınırken çok sayıda iş yerine de cezai işlem uygulandı. Kent merkezinde bulunan kafe ve barların denetlemede 892 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamanın ardından çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alınırken başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilerek bir kişiye de adli işlem uygulandı.

ÇOK SAYIDA İŞ YERİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

30 iş yerinde yapılan denetimde 12 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 8 farklı iş yerinde toplam 21 çalışanın SGK ve Kimlik Bildiriminin yapılmadığı, 4 iş yerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 3 iş yerinin TAPDK belgesi olmadığı, 3 iş yerinin tabela adı ile ruhsat kaydının farklı olduğu ve 1 iş yerinde de 1 kadının konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilerek bu mu mekanlara idari işlem yapıldı.

Kaynak: DHA