Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
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Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

20.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:06
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'nın tarihi mekanlarından Abdal semtinde bulunan kafe, başında bulunan inşaatın temel kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü.

Bursa'nın tarihi mekanlarından Abdal semtinde bulunan kafe, başında bulunan inşaatın temel kazısı sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. O anda içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antikacı ve kafe olarak kullanılan bina, tarafında bulunan bir inşaatın hafriyat kazısı esnasında altındaki toprak kayınca büyük bir gürültüyle çöktü.Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği antikalarla dolu kafede o sırada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İş yeri sahipleri duruma tepki gösterirken, olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da kafe büyük gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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