Bursa'da, kafa kafaya çarpan iki otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

BURSA'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışıp tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ceviz Cadde üzerine meydana geldi. A.T. idaresindeki 16 AT 297 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.G. idaresindeki 16 AEM 263 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan iki otomobil tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, iki otomobilin sürücüsü ve 16 AEM 263 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B. ve Ö.Ç. yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı