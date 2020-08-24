Bursa'da kadının kapkaç yöntemiyle çantasını çalan iki şüpheli yakalandı Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sokakta yürüyen kadının para ve kredi kartları bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sokakta yürüyen kadının para ve kredi kartları bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emirsultan Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta alışveriş dönüşü evine doğru yürüyen Ferişte Özkesen'in (52) üzerinde bir kuyumcunun reklamı bulunan çantasını çalan iki şüpheliyi bulmak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, kapkaç anının yer aldığı kamera kayıtları doğrultusunda şüphelilerin S.Y. (17) ve Y.Ç. (16) olduğunu belirledi. Adresi belirlenen şüpheliler yakalanarak Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Kamera kayıtlarına Özkesen'in elindeki çantanın karşı yönden gelen iki şüpheli tarafından çalınması ve zanlıların hızla kaçarak uzaklaşması yansıdı. Kaynak: AA