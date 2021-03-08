Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi

08.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:26
Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi

BURSA'da, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak adına Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyelerince, temsili olarak meydana kurulan darağacında kadın katilleri idam edildi.

BURSA'da, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak adına Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyelerince, temsili olarak meydana kurulan darağacında kadın katilleri idam edildi.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları, Ulu Camii Orhan Gazi Parkı'na kurdukları dar ağacında kadın cinayetlerine dikkat çekti. Kadın katillerini temsil eden bir cansız manken, darağacında idam edilirken, partililer, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade etti. Eylemleriyle ilgili olarak açıklama yapan SP Teşkilat Başkanı Furkan Turgut, kadınlar için sözde değil özde adalet tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Turgut, şöyle konuştu: "Adalet, duvara, kağıda, tabelaya yazılarak tesis edilemez. Adalet, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalmamaktır. Kadınları katledenleri, yani savunmasız annelerimizi, geçtiğimiz hafta Aydın'da, 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'yı değerli eşyalarını sahip olmak için boğarak öldüren gözü dönmüş cani, iyi halini gözetmeksizin idamına gözünü kırpmadan karar verildiğinde, kadınların hakkı korunabilir, eşitlik sağlanabilir. Bizler Saadet Partisi Bursa İl Gençliği olarak, idam sehpasının caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Kadını, kızı, çocuğu, anneyi, erkeği, savunmasız yaşlıları, kısacası insanı katledenler asla affedilmemeli, cezaları idam sehpasına çıkarılmak olmalı, bir kişinin yaşama hakkını her ne sebeple olursa olsun elinden alanlar, cezaevlerinden beslenmemeli, 'hücre cezası verdik' algısıyla hayal kırıklıkları oluşturulmamalı. Tıpkı, dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde insanı katledenlerin cezası idam olduğu gibi." 


Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi
Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi
Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
X: ŞU YAPILAN SENARYO DA AKIL VAR MI. . . . AKLINI KULLANAN BİR İNSAN ŞİDDETE ŞİDDETLE ÇÖZMEZ. . . HANİ SİZ YUNUS EMRENİN MEVLANANIN TORUNLARIYDINIZ. . . ŞİDDET SİZİN KANINIZA İŞLEMİŞ. . . SİZDEN İFLAH OLMAZ. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da kadına şiddete yönelik, temsili 'idam' eylemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:42:13. #1.16#
title