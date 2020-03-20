Bursa'da kadın kooperatifi maske üretimine başladı Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hijyen maskesi üretmeye başladı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hijyen maskesi üretmeye başladı.

Kooperatifin Namazgah'taki atölyesini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınlara gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla teşekkür eden Yılmaz, sürecin dayanışma ile atlatılacağını belirtti.

Koronavirüsün gündeme geldiği ilk andan itibaren kriz merkezi oluşturarak, etkin bir mücadele başlattıklarını aktaran Yılmaz, "Bu mücadeleye yeni bir boyut kazandırarak, bugün itibarıyla maske üretmeye başladık." ifadesini kullandı.

Yılmaz, kooperatif bünyesindeki kadınların kendi aralarında organize olup, bu süreçte daha aktif görev aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günlük 2 bin maske üretiyoruz. İlk etapta 10 bin maske üreteceğiz. Amacımız, maske ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve bu zor zamanlarda insanlarımızın duygularını istismar eden fırsatçılarla mücadele etmek. Burada ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına, hastalara, öncelikli ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara ulaştıracağız."

Kaynak: AA