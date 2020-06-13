Bursa'da kadın cinayeti
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Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'da tekel bayi işletmecisi, tartıştığı eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Bursa'da kadın cinayeti
13.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:28

Bursa'da tekel bayi işletmecisi, tartıştığı eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi 122.sokaktaki bir sitede meydana geldi. Görükle'de tekel bayisi işleten Cenk K. öğle saatlerinde evine geldi. Tartıştığı eşi Songül K.'yı sırtından bıçaklayarak öldüren Cenk K. olay yerinden ayrıldı.

Komşuların polise ihbar etmesiyle ekipler ve ambulans olay yerine geldi. 112 ekipleri Songül K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Songül K.'nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, firar eden zanlının başka kişilere de zarar verebileceğini belirterek, oraya da polis gönderilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcılığı ve Cinayet Bürosu ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, katil zanlısının yakalanmasına çalışılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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