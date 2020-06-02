Bursa'da kaçak yapının yıkım sırasında bir kişi zabıtaya saldırdı
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Bursa'da kaçak yapının yıkım sırasında bir kişi zabıtaya saldırdı

Bursa'da, kaçak yapılan binanın yıkımı sırasında vatandaşlarla belediye ekipleri sırasında arbede yaşandı, bir kişi telefonla çekim yapan zabıta memuruna yumrukla saldırdı.

Bursa'da kaçak yapının yıkım sırasında bir kişi zabıtaya saldırdı
02.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:53

Bursa'da, kaçak yapılan binanın yıkımı sırasında vatandaşlarla belediye ekipleri sırasında arbede yaşandı, bir kişi telefonla çekim yapan zabıta memuruna yumrukla saldırdı.

Merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesinde yapılan kaçak binanın yıkım işlemi sırasında vatandaşlarla belediye ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir zabıta memuru telefonuyla olayı belgelemek için çekim yapmaya başladı. Bu sırada kendisini tehdit eden kişilerle tartışan zabıtayı çevredekilerden biri darp etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye götürülen memurun kendisini darp eden kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin devreye girmesiyle olayın yatıştırılmasının ardından yıkım işlemine devam edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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