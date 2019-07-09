Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek

BURSA'da, kaçak yapılaşmaya, havadan ve karadan yapılacak denetimlerle fırsat verilmeyecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kaçak yapı, Bursa'nın en büyük problemlerinden bir tanesidir. Bu konuda kimsenin mağdur olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemsiyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda bir araya gelen Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel belediye başkanları ve konuyla ilgili başkan yardımcıları, akademik odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kentin değerine değer katacak 'Kaçak Yapılaşma ile Mücadele' konusunda önemli bir adım attı. Kaçak yapılaşma ile ilgili radikal bir duruş ortaya konması gerektiğini belirten Aktaş, etkili bir mücadele gerçekleştirileceğini ve ortak bir kararlılık ortaya konması gerektiğini kaydetti.

DRONE İLE 7/24 TAKİP

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada yapılan çalışmaların ışığında hazırlanan ve kentin kaçak yapılaşma konusundaki durumunu ortaya koyan sunum yapıldı. Toplantıyı değerlendiren Başkan Aktaş, "31 Aralık 2017 itibariyle imar barışının güncellenmesi, suistimale fırsat vermeden, bundan sonraki süreç ve yapılacak binalara dair müdahaleler ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Şehrin bütünü, havadan drone ile 7 gün 24 saat takip edilecek. Bu çalışma ile ilgili gerekli cihaz yatırımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

'BURSA'DA KESİNLİKLE KAÇAK YAPI OLMASIN'

Başkan Aktaş, konuyla ilgili çalışmalarda beton firmaları başta olmak üzere tüm taraflara yönelik incelemeler yapılıp, gerekli yaptırımların uygulanacağını söyleyerek, "Öncelikle konunun taraflarıyla bir araya gelip, gerekli kararların alınması noktasında bir tavır ortaya koyacağız. Yakın zaman içerisinde kamuoyunu da bilgilendireceğiz, konu meclise de gelecek. Biz şunu arzu ediyoruz; Bursa'da kesinlikle kaçak yapı olmasın. Bursa güzel konutların ve ticarethanelerin olduğu, nüfusuna, pozisyonuna yaraşır bir şehir olsun" dedi.

Mevcut kaçak yapıların ıslahına çalışılırken, yeni yapılacak binaların ise asla kaçak olmaması için ilgili mücadelelerin süreceğini dile getiren Başkan Aktaş, şunları söyledi:

"Bu konuda tüm taraflardan kararlılık bekliyorum. Siyasi parti fark etmeksizin, belediye başkanlarımız toplantıya katıldılar. 17 ilçeyi kapsayacak bir çalışma olacak, ama özellikle merkez itibariyle başlıyoruz. Akademik odalarımızın da bu konudaki sıcak tavrı ve konuyu sahiplenmesinin faydaları olacak. İnşaat sektörünün biraz durağanlaştığı bu süreçte, bu kararın sektör adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak her şeyden öte Bursa'nın bundan sonra daha sağlıklı gelişimi için bizim bu konuda kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor."

Başkan Aktaş, Bursa ovasının kalan kısmının muhafazasında, mevcut kaçak yapılaşmanın toparlanması ve Bursa'nın görselinin korunması adına kararın önemli olduğunu söyleyerek, konuyla ilgili kararın mecliste alınacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.



Kaynak: DHA

- Bursa