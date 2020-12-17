Bursa'da kaçak yapı yıkımında yaşanan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı
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Bursa'da kaçak yapı yıkımında yaşanan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı

17.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:52
Bursa'da kaçak yapı yıkımında yaşanan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak bir yapının yıkımı sırasında yaşanan arbedede, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak bir yapının yıkımı sırasında yaşanan arbedede, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan kaçak otopark ve oto yıkama yeri için yıkım karar aldı.

Bunun üzerine bölgeye belediye, Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İş yerinin sahipleri ve yakınları, yıkıma engel olmak istedi. Polisle bu kişiler arasında arbede yaşandı.

Ekiplere mukavemette bulunan N.T. ve diğer kişiler, biber gazı sıkılarak dağıtıldı.

N.T'nin gözaltına alınmasının ardından belediye ekipleriyle görüşen iş yeri sahipleri, yapıyı kendileri yıkmak istedi. Bunun üzerine kaçak yapı, iş yeri sahiplerince yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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