Bursa'da kaçak ve sahte içki operasyonu
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Bursa'da kaçak ve sahte içki operasyonu

BURSA'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 35 şişe kaçak rakı ile 12 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa'da kaçak ve sahte içki operasyonu
06.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:03

BURSA'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 35 şişe kaçak rakı ile 12 litre sahte içki ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında B.D. isimli şüphelinin, evinden aracına yüklediği koliyle ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine araç durduruldu. Yapılan aramada 35 şişe kaçak rakı ele geçirildi. B.D. gözaltına alındı.Polis ekipleri İ.A.'ya ait adrese yaptığı baskında da 12 litre sahte rakı ile boş rakı, viski ve votka şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A.'nın ifadesinde sahte içki imal etmeyi internet üzerinden öğrendiğini söylediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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