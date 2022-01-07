Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı işyerlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, tütün ve çay ele geçirildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı işyerlerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, tütün ve çay ele geçirildi. Kaçak ürün satışı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde kaçak sigara ve tütün mamülleri satışı yaptığı öğrenilen bazı işyerleri ve depolarına operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 45 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 730 paket kaçak sigara, 26 bin 400 adet boş makaron, 7 kilogram paketlenmiş tütün, 385 kg kaçak kıyılmış tütün 245 kilogram gümrük kaçağı kaçak çay ele geçirildi.

İş yeri sahipleri Şirin S, Onur Y, Ahmet Y. ve Resul İ. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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