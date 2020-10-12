Bursa'da kaçak tütün operasyonu
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Bursa'da kaçak tütün operasyonu

12.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:28
Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bandrolsüz 271 kilogram tütün ele geçirilen operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bandrolsüz 271 kilogram tütün ele geçirilen operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği (SÖS) ekipleri, Esenevler Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak tütün depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, TAPDK bandrolü bulunan tütün ürünlerinden sökülen bandrollerin bandrolsüz ürünlere yapıştırıldığını tespit etti.

Depoya düzenlenen operasyonda, bandrol yapıştırmada kullanılan özel alaşımlı rulo kağıt, çeşitli tütün ürünlerinden çıkartılmış 619 TAPDK bandrolü, 1 milyon 110 bin makaron, bandrolsüz 271 kilogram tütün, 240 gram nargile tütünü, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Deponun sorumlusu olduğu tespit edilen H.K. (22) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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