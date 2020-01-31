Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
İlçeye yasa dışı yollarla tütün getirildiği ihbarını değerlendiren Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 farklı iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 140 adet doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İşletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.