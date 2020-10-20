Bursa'da kaçak silah imalathanesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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Bursa'da kaçak silah imalathanesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

20.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:57
Bursa'da kaçak silah imalathanesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S. ve O.E'nin kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek el yapımı tabanca imal ettiğini, ayrıca uyuşturucu bulundurduklarını tespit etti.

Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hocaköy Mahallesi'ndeki 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Bu adreslerden birinin silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi.

Ekipler 12 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 14 şarjör, 8 tabanca ve tüfek fişeği, çok miktarda tabanca parçası, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.S. ve O.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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