Bursa'da kaçak silah imalatçısı yakalandı

31.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:14

Bursa'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin kaçak silah ürettiğine yönelik ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından O.Y'nin (25) adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek, çok sayıda silah parçası ve imalatta kullanılan makineler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA