Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
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Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

BURSA'da kaçak sigara imalatı yapılan depoya polis baskını düzenledi.

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BURSA'da kaçak sigara imalatı yapılan depoya polis baskını düzenledi. Suçüstü yapılan baskında depo sahibi A.A. gözaltına alınırken, baskın anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol ve sigara üretimine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Anadolu Caddesi'ndeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Depoyu bir süre takibe alan ekipler, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla adrese baskın düzenledi. Baskında depo sahibi A.A. suçüstü yakalanırken, aramalar sonucu 3 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 7 bin 200 adet makaronlara sarılmış sigara, 30 bin 200 adet boş makaron, 33 kilogram kıyılmış tütün, 80 adet kesilmiş bandrol ve 600 adet kilitli poşet ele geçirildi. Polis, depo sahibi A.A.'nın otomobilinde yaptığı aramada ise 5 bin 800 adet makaronlara sarılmış sigara buldu. Baskın sonrası, depo sahibi A.A. gözaltına alındı, kaçak depodaki makina ve malzemelere ise el konuldu.

Öte yandan, baskın anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara üretilen depoya suçüstü baskın: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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