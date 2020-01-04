Bursa'da kaçak sigara, nargile tütünü ve ilaç ele geçirildi

04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:20

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde, kaçak olduğu belirlenen sigara, nargile tütünü ve ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından işletilen 5 iş yerinde yapılan denetimlerde, 897 paket kaçak sigara, 108 paket kaçak nargile tütünü ve 31 paket ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA