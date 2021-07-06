Bursa'da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin adet ele geçirildi

Bursa'da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin adet ele geçirildi Bursa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.