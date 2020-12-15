Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
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Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

15.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:24
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

BURSA'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

BURSA'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde ilçedeki Aksu Deresi mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbar aldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.G., Ö.M. ve E.A.'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define aramak için kullanılan bakır çubuk, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet makara sistemi, 2 adet balyoz ve kazı yapmakta kullanılan muhtelif malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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