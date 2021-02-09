Bursa'da kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Kestel ilçesi, Nüzhetiye Mahallesi, Mahya Tepesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, İ.K. (38) ve B.Y.'yi (48) kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL