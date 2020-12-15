Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

15.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:28

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turanköy Mahallesi Aksu Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler M.G, Ö.M. ve E.A'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında bulunan jeneratör, delici/kırıcı alet, bakır çubuk, kürek ve kazma gibi çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

İlgili Haberler

Sit alanında kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Sit alanında kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
GÜMÜŞHANE - Define aramak için köy evinde tünel kazan kişiler suçüstü yakalandı
GÜMÜŞHANE - Define aramak için köy evinde tünel kazan kişiler suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan şüphelilere birde kısıtlamayı ihlalden 6 bin 300 lira ceza
Kaçak kazı yapan şüphelilere birde kısıtlamayı ihlalden 6 bin 300 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Defne Samyeli Tolgahan Sayışman
Spor Neymar Erol Bulut Serdar Aziz Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:28:38. #1.14#
title