Kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turanköy Mahallesi Aksu Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler M.G, Ö.M. ve E.A'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında bulunan jeneratör, delici/kırıcı alet, bakır çubuk, kürek ve kazma gibi çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu