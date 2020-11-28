Bursa'da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü
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Bursa'da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

28.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:48

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı istihbaratını alan İznik İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine düzenlenen operasyonla A.K., M.E., B.E., Y.K. ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Yakalanan 5 şahısla birlikte olay yerinde 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela, 1 adet testere ve 2 adet demir şiş ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanan şahıslar mahkemeye sevk edildi. - BURSA

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Bursa'da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü
Bursa'da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü
Bursa'da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü
Bursa'da kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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