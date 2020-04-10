Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
10.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:04
Bursa'nın Gemlik ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslamköy Atatepe mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler tarafından suçüstü yakalanan 5 şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA