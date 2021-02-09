Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

09.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:42
Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Nüzhetiye Mahallesi Mahya Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, İ.K. (38) ve B.Y'yi (48) kazı malzemeleriyle bölgede suçüstü yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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