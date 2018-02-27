Bursa'da Kaçak Kazı İddiası

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beyler Mahallesi'nde N.A'ya (30) ait evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir süre söz konusu adresi izlemeye alan ekipler, bugün ev sahibi N.A. ile E.Y. (34), S.T. (45), S.B. (34), E.A. (54) ve O.C'yi (46) bahçede kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Evin bahçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, kazı aletlerine de el koydu.

Gözaltına alınan zanlıların polise, bahçede foseptik kuyusu kazdıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerden 5'inin İstanbul'dan geldiği belirtildi.