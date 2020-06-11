Bursa'da kaçak içki ve tütün operasyonu BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, 60 kilo kaçak tütün ile 16 bin 800'ü doldurulmuş, toplam 126 bin 800 makaron ile bin 75 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, 60 kilo kaçak tütün ile 16 bin 800'ü doldurulmuş, toplam 126 bin 800 makaron ile bin 75 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D., A.Y., R.T. ve E.C.'nin kente kaçak içki ve sigara getirerek satış yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin iş yeri ve imalathanelerine baskın düzenledi. Baskında, sigara imalatında kullanılan otomatik imalat makinesi, sigara doldurmada kullanılan kompresör, 110 bin boş makaron, 16 bin 800 içi doldurulmuş makaron, 60 kilo tütün ve bin 75 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA