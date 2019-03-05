Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

Bursa'da düzenlenen operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitler Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bin 175 litre alkol, damıtma ve kaynatma kazanı bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi F.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA