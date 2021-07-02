Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın
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Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın Bursa'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri çeşitli illerde sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasından dolayı...

Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın

Bursa'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri çeşitli illerde sahte içkiden kaynaklı ölümlerin artmasından dolayı yapılan çalışmaları hızlandırıp, Bursa genelinde sahte içkinin yayılmasını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahte içki imalatı yapıldığı, alkollü içkilerin şişelenmiş vaziyette satışa hazır olduğunu tespit eden ekipler şüpheli M.K.'nın evinde yaptıkları aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirildi.

Polis gözaltına alınan M.K. hakkında soruşturma başlattı.

Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın
Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın
Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın
Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, tesadüfen olay yerinde bulunan muhabirler yetişti! Anbean kamerada
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Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın - Haberler
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