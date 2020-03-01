Bursa'da kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza
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Bursa'da kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kamyonla kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.

01.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:34
Bursa'da kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza

'nın ilçesinde kamyonla kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen daha önce de hafriyat dökülen bölgeye operasyon düzenledi.

Ekiplerce, bir şirkete ait hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçak döküm yaparken suçüstü yakalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevreyi kirleten şirkete 265 bin 497 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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