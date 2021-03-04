Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 276 bin 588 lira ceza uygulandı
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Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 276 bin 588 lira ceza uygulandı

04.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:58
Bursa'da kaçak hafriyat döken firmaya 276 bin 588 lira ceza uygulandı

Bursa'da kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 276 bin 588 lira ceza kesildi.

Bursa'da kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 276 bin 588 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Bademli Jandarma Karakolu Asayiş ekipleri, kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerin kontrolü sırasında Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde hafriyat kamyonlarının hareketliliğini fark etti.

Burada bir süre bekleyen ekipler, bir şirkete ait iş makinesi ve kamyonlarla bölgeye hafriyat getirerek dökenleri suçüstü yakaladı.

Kaçak döküm yapan firmaya Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şubesi ekiplerince "çevrenin kasten kirletilmesi" nedeniyle 276 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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