Bursa'da kaçak elektronik sigara operasyonu: 4 gözaltı

BURSA'da kaçak elektronik sigara sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 500 bin TL değerinde elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi 4 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da kaçak elektronik sigara sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 500 bin TL değerinde elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, O.A., S.İ., C.K. ve K.İ. isimli 4 şüphelinin Bursa'ya gümrük kaçağı elektronik sigara getirip, kurye ile sattıklarını belirledi. Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilerin 9 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenledi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 500 bin TL olan 245 adet kaçak elektronik sigara cihazı, bin 775 adet elektronik sigara aksesuarı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN