Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını

Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını Bursa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği tarafından yapılan kaçak dezenfektan ve zeytinyağ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.