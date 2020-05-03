Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını
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Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını

Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını
03.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:21

Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını Bursa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği tarafından yapılan kaçak dezenfektan ve zeytinyağ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını

BURSA - Bursa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği tarafından yapılan kaçak dezenfektan ve zeytinyağ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde bir ikametin garajına yapılan operasyonda kaçak olarak üretilen 420 adet kullanıma hazır 1'er litrelik sahte zeytinyağ ve 148 adet 5'er litrelik sahte sıvı el sabunu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y., G.A., ve S.D. isimli şahıslara hıfzısıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını

Kaynak: İHA

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