Bursa'da kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı
04.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
Bursa'da, eğlence mekanlarında kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa'da, eğlence mekanlarında kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin