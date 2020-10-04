Bursa'da kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı
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Bursa'da kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı

04.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
Bursa'da kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı

Bursa'da, eğlence mekanlarında kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'da, eğlence mekanlarında kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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