Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı...O anlar kamerada
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Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı...O anlar kamerada

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak bina yıkımında olaylar çıktı.

Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı...O anlar kamerada
23.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:13

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak bina yıkımında olaylar çıktı. Yıkıma direnen vatandaşlar taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Ekipler biber gazıyla öfkeli vatandaşlara müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Belediyesi'nin fen işleri ekipleri Değirmenönü Mahallesi'nde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirmek için harekete geçti.

Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldiğinde kaçak bina sahipleri taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Çevik kuvvet biber gazı kullanarak şahıslara müdahale ederken, olay çıkartan kişiler gözaltına alındı.

Yıkım dozer tarafından gerçekleştirilirken, ilçede kaçak binalarla mücadelenin aralıksız süreceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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