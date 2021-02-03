Bursa'da, kaçak balık avlayan iki kişiye para cezası kesildi
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Bursa'da, kaçak balık avlayan iki kişiye para cezası kesildi

03.02.2021 19:48 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:52
Bursa'da, kaçak balık avlayan iki kişiye para cezası kesildi

BURSA'da, yasak olan Turna balığını avladığı tespit edilen iki kişiye, jandarma ekipleri tarafından 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.

BURSA'da, yasak olan Turna balığını avladığı tespit edilen iki kişiye, jandarma ekipleri tarafından 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü Gölkıyı Mahallesi açıklarında 2 kişinin tekneyle balık avına çıktığını fark etti. Tekneyi takibe alan jandarma ekipleri, teknedeki iki kişinin, avlanması yasak olan Turna balığı avladığını gördü. Bot Tim Komutanlığı ekipleri, tekneyle açılarak Turna balığı avlayan iki kişiyi suç üstü yakaladı. Kimlik tespiti yapılan H.D. ve N.D.'ye, jandarma ekipleri tarafından 5 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.


Bursa'da, kaçak balık avlayan iki kişiye para cezası kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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