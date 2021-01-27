Bursa'da kaçak avcılık denetiminde görevliyi darbettikleri öne sürülen zanlılardan biri tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin darbedilmesine ilişkin yeniden ifadeleri alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin darbedilmesine ilişkin yeniden ifadeleri alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, bölgede kaçak avlanan kişilere yönelik denetime giden iki görevli, 3 avcı hakkında işlem yapmak istemiş, ekibe direnen şüphelilerin, görevlilerden birini darbederek cep telefonlarındaki görüntüleri zorla silip kaçtığı iddia edilmişti.

Şikayet üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından salıverilince, Bölge Müdürlüğü ile Bursa Şube Müdürlüğü karara itiraz etti.

Yeniden ifadeleri alınan zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz