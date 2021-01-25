Bursa'da kaçak avcılık denetiminde avcıların bir görevliyi darbettiği iddiası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin, kaçak avlanan 3 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.