Bursa'da kaçak avcılık denetiminde avcıların bir görevliyi darbettiği iddiası
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Bursa'da kaçak avcılık denetiminde avcıların bir görevliyi darbettiği iddiası

25.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:26
Bursa'da kaçak avcılık denetiminde avcıların bir görevliyi darbettiği iddiası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin, kaçak avlanan 3 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin, kaçak avlanan 3 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avlanan kişilerin bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden iki görevli, 3 avcı hakkında işlem yapmak istedi. Ekibe direnen şüphelilerin, görevlilerden birini darbederek cep telefonlarındaki görüntüleri zorla silip kaçtığı iddia edildi.

Şikayetin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Olayda yaralanan ve vücudunda kırıklar meydana geldiği öğrenilen görevli ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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