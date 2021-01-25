Bursa'da kaçak avcılık denetiminde avcıların bir görevliyi darbettiği iddiası
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin, kaçak avlanan 3 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısında av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında bir görevlinin, kaçak avlanan 3 kişi tarafından darbedildiği öne sürüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avlanan kişilerin bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden iki görevli, 3 avcı hakkında işlem yapmak istedi. Ekibe direnen şüphelilerin, görevlilerden birini darbederek cep telefonlarındaki görüntüleri zorla silip kaçtığı iddia edildi.
Şikayetin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.
Olayda yaralanan ve vücudunda kırıklar meydana geldiği öğrenilen görevli ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu