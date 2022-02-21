Bursa'da kaçak avcılara ceza yağdı

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü tarafından yapılan av koruma kontrollerinde kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya 15 bin 169 lira para cezası kesildi.

Bursa ve ilçelerindeki sulak alanlarda av koruma ve kontrol denetimleri aralıksız devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta boyunca yapılan kontrollerde 216 kişi denetlenirken, usulsüz avlanan 8 kişiye 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten işlem yapılıp 15 bin 159 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu anlaşılan 1 adet av tüfeği el konulurken, yetkililer denetlemelerin aralıksız devam edeceğini duyurdu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa