Bursa'da kaçak ağaç kesen kişi fotokapana yakalandı
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Bursa'da kaçak ağaç kesen kişi fotokapana yakalandı

Bursa'da ormanda kaçak ağaç keserken fotokapanla görüntülenen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bursa'da kaçak ağaç kesen kişi fotokapana yakalandı
13.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:32

Bursa'da ormanda kaçak ağaç keserken fotokapanla görüntülenen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ormanda kaçak ağaç kesen bir kişi, ormanları gözetlemek üzere yerleştirilen fotokapana yakalandı.

Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapanlarla ormanların 7 gün 24 saat gözetlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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