Bursa'da Kabotaj Bayramı kutlandı DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde törenle kutlandı.

DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde törenle kutlandı.

Gemlik ilçesindeki kutlamalar çelenk sunumuyla başladı. Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Gemlik Liman Başkanı Asım Sulu ve yetkili personelin katıldığı törende, Liman Başkanı Asım Sulu tarafından, Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene bölge denizciliğinin sembol isimlerinden 'İzzet Kaptan' olarak anılan İzzet Bayrak da katıldı. Daha sonra deniz şehitleri adına denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: DHA