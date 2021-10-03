Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

BURSA (İHA) - Bursa'da haber leşme ve enerji nakil kablolarını çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıçiftlik ve Esence mahallelerinde, Ketendere Mezarlık altı mevkisinde, değişik zamanlarda haber leşme kablosunun çalındığını ihbarı alan Jandarma Suç Araştırma Timleri inceleme başlattı. Yaklaşık bin 500 metre haber leşme kablosunun çalındığı tespit edilirken, yapılan ilk incelemede zanlıların kiralık otomobil kullandığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmanın sonunda kabloları çalan şüphelilerin R.İ., İ.C. ve R.G. olduğu tespit edildi. Bu zanlıların Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde de 7 ayrı noktadaki haber leşme ve enerji nakil kablosu olayını gerçekleştirdikleri, zanlılardan İ.C. ve R.G. şahıslar tespiti yapılan araç ile birlikte Balıkesir İli Susurluk İlçesinde de kablo hırsızlığı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bu gelişmeler üzerine diğer şüpheli R.İ. kullandığı araç ile birlikte yakalandıktan sonra gözaltına alındı. - BURSA

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