Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bursa'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da haber leşme ve enerji nakil kablolarını çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıçiftlik ve Esence mahallelerinde, Ketendere Mezarlık altı mevkisinde, değişik zamanlarda haber leşme kablosunun çalındığını ihbarı alan Jandarma Suç Araştırma Timleri inceleme başlattı. Yaklaşık bin 500 metre haber leşme kablosunun çalındığı tespit edilirken, yapılan ilk incelemede zanlıların kiralık otomobil kullandığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmanın sonunda kabloları çalan şüphelilerin R.İ., İ.C. ve R.G. olduğu tespit edildi. Bu zanlıların Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde de 7 ayrı noktadaki haber leşme ve enerji nakil kablosu olayını gerçekleştirdikleri, zanlılardan İ.C. ve R.G. şahıslar tespiti yapılan araç ile birlikte Balıkesir İli Susurluk İlçesinde de kablo hırsızlığı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bu gelişmeler üzerine diğer şüpheli R.İ. kullandığı araç ile birlikte yakalandıktan sonra gözaltına alındı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cacık yediği için ağız bakım suyu kullanan avukat trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

Cacık yediği için ağız bakım suyu kullanan avukat trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

 Son dakika haber... Kurşunlardan kaçmak isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü

Son dakika haber... Kurşunlardan kaçmak isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu öldü

 Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kazada yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Faik Öztrak Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Muslera Salih Uçan Gökhan Töre Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:07:17. #1.17#